The Independent: требования России перед спецоперацией были логичными

Журналист Мэри Дежевски написала для The Independent статью, в которой указала на правомерность требований России, из-за которых была начата спецоперация.

Обозреватель отмечает, что Россия хочет чувствовать свою безопасность в постсоветских границах.

По мнению Дежевски, при выполнении этого требования соседи России также смогут чувствовать себя безопасно в своих границах.

Она также указывает на необходимость создания в Европе механизмов для контроля за вооружениями и предотвращения конфликтов.