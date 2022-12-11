Конгресс США призвал Пентагон ускорить поставки вооружений Украине

Конгресс США настаивает на том, чтобы Пентагон изменил свои правила об обязательных резервах боеприпасов на случай возможных конфликтов, поскольку они замедляют военные поставки в Украину, пишет журнал Foreign Policy.

Представители вооруженных сил США и Минобороны неоднократно повторяли на брифингах для конгрессменов, что, согласно положениям Пентагона, запасы боеприпасов должны поддерживаться на определенном уровне на случай потенциальных войн, предусмотренных оперативными планами министерства.

Как пояснил собеседник Foreign Policy в Конгрессе, это не позволяет ускорить отгрузку вооружений в Украину, тем более что понятие "боеприпас" понимается в нормативных актах очень широко и включает в себя также боеприпасы для реактивных систем залпового огня или управляемых ракет Javelin.

Некоторые конгрессмены опасаются, что последних поставок США вооружений в Украину, в том числе артиллерийских боеприпасов, средств ПВО и зимнего снаряжения для солдат, будет недостаточно, чтобы помочь украинцам победить в конфликте.

Боеприпасы 155-мм артиллерийских орудий и многие типы реактивных установок должны, согласно регламенту, оставаться в резервах США на случай войны с Россией или Северной Кореей.

Многие конгрессмены считают, что такие резервы нужно сокращать, тем более, что Россия, вероятно, сейчас не готовится к войне по всей Европе, а ее силы заняты на Украине. Между тем требования и нормы относительно запасов боеприпасов в оперативных планах Пентагона не меняются уже несколько лет, говорят собеседники FP.

В пятницу президент США Джо Байден одобрил передачу Украине пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов, включая системы ПВО и ПВО, а также боеприпасы. Это 27-й транш помощи Украине в соответствии с процедурой Полномочий президента по выборке средств (АПП). Это позволяет президенту США быстро отправлять накопленное оборудование в чрезвычайной ситуации без необходимости одобрения Конгресса.