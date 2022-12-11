Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе города Артёмовск замечены «чёрные трансплантологи», прибывшие за органами бойцов ВСУ.

11 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на полковника полиции ЛНР Виталия Киселева, сообщило о прибытии в район Атрёмовска «небезысвестной Элизабет Дебрю» вместе с боевиками американской частной военной компании «Моцарт».

Киселев напомнил, что «эти люди засветились <…> в качестве чёрных трансплантологов <…> ещё в 2014–2015 годах, когда шли ожесточенные бои на территории Донбасса».

Луганский полковник отметил, что визит данных лиц под Артёмовск был вполне ожидаем, ведь на данном участке фронта украинские военнослужащие «погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».