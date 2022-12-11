Премьер Абхазии: эмиссары Польши пытаются втянуть Грузию в конфликт против России

Александр Анкваб рассказал о попытках эмиссаров Польши пытаются втянуть Грузию в конфликт против России.

Правительство Абхазии сохраняют бдительность в отношении Грузии на фоне попыток эмиссаров Польши втянуть ее в конфликт с Россией, открыв "второй фронт", - заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

"Бдительность мы никогда не теряем. Особенно много информации о том, что эмиссары из многих стран Европы, ососбенно Польши и пытаются склонить Грузию к открытию второго фронта против России", - сказал он.

Анкваб выразил надежду на то, что в Грузии есть "достаточно здравомыслящих людей", которые не допустят эскалации конфликта.