В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 3 украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР.

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что служащие российской армии ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы в окрестностях посёлка Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в ЛНР.

Помимо прочего, солдаты Вооружённых сил Российской Федерации на данном участке фронта за прошедшие сутки спецоперации уничтожили три миномётных расчёта Вооружённых сил Украины.