Мобилизованные русские военнослужащие вступили в бой с иностранными наёмниками ВСУ в районе города Сватово.

11 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что призванные в ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации солдаты столкнулись с иностранными наёмниками, сражавшихся на стороне ВСУ.

Мобилизованные солдаты рассказали, что при обнаружении подозрительной группы бойцов потребовали назвать пароль, но в ответ услышали лишь произнесённую с польским или словацким акцентом фразу: «Русские сдавайся!».

Военнослужащие добавили, что «послали» иностранных наёмников украинской стороны, открыв по противнику огонь, так как «Русские не сдаются».