Установка подпитки системы отопления позволяет устранить недостаток теплоносителя и выровнять показатели давления в системе

Существует ручная подпитка для системы отопления и автоматическая подпитка системы отопления. Каждая из них имеет свои особенности, которые будут рассмотрены ниже.

Ручная подпитка удобна, если отопительный контур небольшой по протяженности. Для этого необходимо время от времени контролировать и сверять показатели давления, которые выводятся манометром и, когда в этом возникает потребность, приоткрывать краны. Вода будет поступать либо самостоятельно, либо же можно использовать специальный насос для подпитки.

Для крупных систем целесообразнее организовать автоматическую подпитку. Для этого к системе добавляется клапан подпитки системы отопления, который при уменьшении показателей давления самостоятельно открывает проток.

Для принудительной подпитки необходим еще и насос, который также срабатывает автоматически, а после того, как давление в системе выравнивается до оптимальных безопасных показателей, он выключается и клапан перекрывается.