Брендан Мореплаватель открыл не только новые земли, но и стал основателем множества монастырей

Брендан Мореплаватель в последние годы жизни активно занимался миссионерской деятельностью и постройкой монастырей.

К Брендану Клонфертскому после его плаваний стали приходить паломники, ученики, желающие услышать его истории из первых уст. Это во многом способствовало его подвижнической деятельности. Благодаря авторитету аббата-путешественника ему удавалось успешно обращать местных жителей в христианство. Святой Брендан создал множество монастырей в Ирландии и Шотландии, три года провел в Англии, как миссионер.

Самым известным из монастырей, основанных Бренданом, является Клонферт, построенный в 557 году. От его названия пошло прозвище самого священника - Клонфертский. В нем он служил в качестве аббата в последние годы жизни. Дата смерти Брендана Мореплавателя также неизвестна. Он умер между 570-м и 583-м годами и похоронен в Клонферте.

Даже спустя столетия у монастыря можно увидеть людей, пришедших почтить Святого Брендана, оставившего после себя такое удивительное и неоднозначное духовное и научное наследие.