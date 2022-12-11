Молодая была немолода: муж ушел от 43-летней жены к 55-летней любовнице: чем она его так приворожила

43-летняя минчанка Марина была в шоке, когда узнала, что у ее мужа появилась любовница, но еще больше ее шокировал тот факт, что женщина оказалась старше ее на целых 12 лет.

Марина с мужем одногодки, были женаты на момент кризиса 20 лет, трое детей, устроенный быт и работа. Однажды муж оставил телефон и пошел в душ. В этот момент ему пришло сообщение от Ленуси. Марина глянула, пролистала сообщения и поняла, что у этих двоих отношения длились уже давно. Да, и выглядела разлучница лет на 30.

После скандала муж переехал к любовнице, а Марина едва не впала в депрессию, отчего ее удерживали только дети. Потом она решила подкараулить мужа и его Ленусю на работе: они работали вместе. И тут Марина поняла, что случилось. Женщина была ухоженной и эффектной, а Марина после третьих родов сильно сдала.

Марине удалось выяснить секрет молодости соперницы. Косметический препарат Силк, который ей выписала косметолог Дорошина Анна Витальевна. Через некоторое время Марине удалось помолодеть и похорошеть, и муж пришел просить прощения. Они помирились, и теперь живут душа в душу.