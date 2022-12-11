Минобороны России опровергло слухи о смене руководства Генштаба ВС РФ

В российском оборонном ведомстве опровергли слухи о снятии Валерия Герасимова с должности начальника Генштаба ВСУ.

11 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о том, что распространяемая в сети информация о грядущей смене руководства Генерального штаба ВС РФ не соответствует действительности.

В ведомстве отметили факт того, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжает исполнять свои должностные обязанности , а также подчеркнули, что никаких предпосылок для его отстранения от занимаемого поста нет.