При монтаже отопления важно учитывать характер разводки труб и их количество

При установке отопительного контура нужно учитывать количество труб в контуре, разводку, местоположение вашего дома, и реальные условия для содержания топливных запасов.

Установка отопления, лучшего для конкретного дома немыслима без определения характера разводки труб. Однотрубная и двухтрубная системы более просты в монтаже, но это достоинство легко перекрывают недостатки в виде слабого КПД.

Система отопления лучше будет функционировать, когда тепло распределяется равномерно по всем радиаторам.

С этим идеально справляется лучевая (коллекторная) разводка труб. Ее принцип устройства таков: вблизи от источника тепла в систему внедряется коллектор, к выходным патрубкам которого подсоединяются трубы (их количество зависит от площади дома), доставляющие теплоноситель к радиаторам с минимальными потерями тепла.