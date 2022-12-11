Постоянные, приливные и поверхностные: какие виды морских течений бывают

Морские и океанические течения обусловлены географическими и погодно обусловленными причинами.

Возникновение течений обусловлено определенными причинами. Так, к примеру, появляющиеся в зависимости от графика приливов течения относятся к непостоянным, и называются приливными. Приливные течения самые заметные не только по своей мощи (это, пожалуй, наиболее интенсивные течения из всех существующих), но и потому, что широко распространены в прибрежных водах и куда реже в открытом океане.

Интересны течения, зарождающиеся под воздействием перемещающихся в пространстве воздушных масс, так называемые ветровые течения. Поскольку их основной движущей силой является ветер, эти течения всегда поверхностны. На определенных пространствах земного шара существуют зоны с относительно стабильными показателями скорости и направления ветров. Это в совокупности с влиянием сил давления и скорости вращения Земли вокруг своей оси создает постоянство некоторых течений.

К течениям, отличающимся стабильностью, также можно отнести те, которые провоцирует столкновение отличающихся по плотности водных масс. В результате возникает сильное поверхностное течение (Гольфстрим в том числе). При сезонных колебаниях уровня воды в море могут образовываться преходящие сточные течения. Они недолговечны и исчезают сразу же после того, как уровень воды возвращается к средним для данного места показателям.