Солдаты ЗВО рассказали, что бойцы ВСУ в страхе сбежали при виде уникальных российских БМПТ «Терминатор».

11 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на солдат 3-го армейского корпуса Западного военного округа, сообщило о бегстве бойцов Вооружённых сил Украины при виде боевой машины поддержки танков «Терминатор», являющейся для них незнакомой и непонятной.

Отмечается, что «Терминатор» не имеет аналогов в мире, поэтому украинская сторона надеется получить в своё распоряжение данный вид военной техники и даже объявила вознаграждение за захват российской БМПТ.