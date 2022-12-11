«РИА Новости»: бойцы ВСУ сбежали при виде уникальных БМПТ «Терминатор»
2022-12-11 20:56
Солдаты ЗВО рассказали, что бойцы ВСУ в страхе сбежали при виде уникальных российских БМПТ «Терминатор».
11 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на солдат 3-го армейского корпуса Западного военного округа, сообщило о бегстве бойцов Вооружённых сил Украины при виде боевой машины поддержки танков «Терминатор», являющейся для них незнакомой и непонятной.
Отмечается, что «Терминатор» не имеет аналогов в мире, поэтому украинская сторона надеется получить в своё распоряжение данный вид военной техники и даже объявила вознаграждение за захват российской БМПТ.
Опубликовано: Диана Мудреченко