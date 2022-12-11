Неймар решил остаться в Дохе после того, как бразильская сборная завершила игры на ЧМ в Катаре

Сборная Бразилии вернулась домой после вылета с ЧМ, а Неймар предпочел остаться в Катаре на неопределенный срок.

В пятницу после того, как Бразильская футбольная сборная уступила в серии пенальти команде Хорватии судьба ее дальнейшего участия в чемпионате мира была предрешена. Бразилия вышла из соревнования, и покинула Катар.

Форвард же Сен-Жермена Неймар отказался лететь вместе с бразильской командой одним рейсом, и предпочел остаться в Дохе в том же отеле, где останавливались бразильские футболисты. О причинах такого решения и времени, на которое Неймар решил остаться в катарской столице пока не сообщается.

В рамках ЧМ Неймар провел три игры за свою команду, и забил два результативных гола и сделал одну голевую передачу. Один из забитых им голов, который стал для футболиста семьдесят седьмым в карьере за сборную, прилетел в ворота хорватской команды.