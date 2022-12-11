Святой Брендан Мореплаватель стал первооткрывателем северных островов в Средние века

Ирландский аббат, и воспитанник священника Брендан Мореплаватель открыл Европе северные острова задолго до эпохи географических открытий.

Предполагается, что Киаррайгт Луахра (таково имя Брендана Мореплавателя до принятия церковного сана) родился в период около 484 года в графстве Керри. О его семье ничего не известно. Скорее всего, мальчик воспитывался в аббатстве монахами. В качестве его родителя часто называют имя епископа графства Керри, Эрка. Он крестил мальчика, обучал его, и в 512 году Брендан Мореплаватель становится священником.

Где-то в период от принятия сана до 530 года он основывает несколько монашеских келий в Адферте. Именно отсюда он отправится в свое путешествие искать Очарованную землю, которое продлится семь лет.В средние века Ирландия была достаточно прогрессивной страной в смысле научных знаний.

Сюда часто бежали ученые, преследуемые набирающей силу христианской церковью. В Ирландии же образовался своеобразный симбиоз религии и науки. По всей видимости, духовенство времен Святого Брендана было знакомо с трудами античных авторов. Поэтому справедливо предположить, что, отправляясь странствовать, Брендан знал о том, что земля круглая.

По легенде впервые интерес Брендана к поиску Очарованной земли пробудился благодаря рассказу заезжего священника. К тому времени он уже был знаком с морем не понаслышке. Брендан Мореплаватель исследовал Уэльс, Фарерские, Оркнейские и другие острова северной Европы.