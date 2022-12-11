Минобороны Беларуси заявило о тревоге из-за границы с Украиной

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич заявил, что наибольшую тревогу у Минска вызывает граница с Украиной.

11 декабря Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Виктор Гулевич в своём интервью телеканалу «СТВ» рассказал о том, что белорусская армия «уделяет внимание каждому из рубежей нашей Родины».

Гулевич отметил, что «большую тревогу вызывают южные рубежи – граница с Украиной», где без каких-либо предпосылок к нападению на украинское государство со стороны Беларуси предпринимаются «беспрецедентные меры» для уничтожения всех связей с Минском.