Проблемы, из-за которых отопительная система выходит из строя

Среди не экстренных поломок отопительной системы чаще всего встречается завоздушивание, засоры и разгерметизация.

Если не говорить об аварийных ситуациях, первым сигналом того, что в системе отопления произошел сбой, является снижение температуры в отапливаемом помещении. При этом температурные показатели теплоносителя могут соответствовать норме. Такое расхождение свидетельствует о нарушении циркуляции теплоносителя, которое может быть вызвано целым рядом причин.

1) Завоздушивание труб. Оно может происходить по естественным физическим причинам, поскольку вода содержит воздух, и при нагревании его пузырьки устремляются в верхние отделы трубопровода, либо из-за утечки или понижения давления в системе.

2) Разгерметизация системы. Может возникать, как в местах изгибов трубопровода из-за «перегибов», на резьбовых соединениях при недостаточном уплотнении, а на фланцевых из-за износа прокладок или недостаточного прилегания болта. Также разгерметизации способствует коррозия.

3) Засоры трубопровода. Одна из самых распространенных неисправностей, которую провоцирует низкое качество теплоносителя.

Если своевременно не произвести ремонт, замена отопления это минимум, что может грозить домовладельцу, что само по себе довольно затратно, не говоря уже об аварийных ситуациях, которые приводят к еще большим расходам.