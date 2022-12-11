Многолетний конфликт фигуристки и тренера Ирины Родниной и Татьяны Тарасовой не прекращается: почему они враждуют

Татьяна Тарасова и Ирина Роднина поссорились в семидесятые годы из-за хореографа, и до сих пор не упускают возможности уколоть друг друга.

История вражды Ирины Родниной и Татьяны Тарасовой началась в 1974-м году, когда фигуристка и ее партнер Александр Зайцев перешли от тренера Станислава Жука к молодому тогда еще тренеру Татьяне Тарасовой.

Сотрудничество продлилось шесть лет, за которые пара фигуристов не проиграла ни одного соревнования. В 1976-м году Тарасова готовила своих подопечных к Олимпиаде в Лейк-Плейсиде, и прославленная фигуристка там взяла свое третье олимпийское золото.

По завершении спортивной карьеры Ирина Роднина решила начать тренерскую деятельность, и решила забрать к себе хореографа Елену Черкасскую, которая на тот момент работала у Тарасовой. Та вроде бы согласилась, но потом, по словам Родниной, публично обвинила Черкасскую в том, что она предала ее и своих подопечных. Это послужило поводом для конфликта, который не изжил себя до сих пор.