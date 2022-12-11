Командующий СВО РФ на Украине Сергей Суровикин смог стабилизировать линию фронта и дисциплинировать российскую армию.

11 декабря старший научный сотрудник аналитического центра Rand Corporation Дара Массикот в колонке британской газете The Telegraph заявила о том, что командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО РФ на Украине Сергей Суровикин является «самым компетентным командиром».

Отмечается, что «опасный противник» для киевского режима Суровикин стабилизировал линию фронта в Украине, а также повысил дисциплину служащих Вооружённых сил Российской Федерации.