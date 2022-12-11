Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ пойдут в атаку после промерзания грунта
2022-12-11 23:48
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ начнут активно атаковать позиции ВС РФ после промерзания грунта.
11 декабря глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время с министром обороны Швеции Полом Йонсоном заявил о том, что в настоящее время активность на фронте снизилась из-за неблагоприятных погодных условий.
Резников утверждает, что украинская армия «не думает останавливаться» и начнёт активно предпринимать очередные попытки атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации после промерзания грунта, что облегчит использование военной техники.
Опубликовано: Диана Мудреченко