Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ пойдут в атаку после промерзания грунта

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ начнут активно атаковать позиции ВС РФ после промерзания грунта.

11 декабря глава Министерства обороны Украины Алексей Резников во время с министром обороны Швеции Полом Йонсоном заявил о том, что в настоящее время активность на фронте снизилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Резников утверждает, что украинская армия «не думает останавливаться» и начнёт активно предпринимать очередные попытки атаковать позиции Вооружённых сил Российской Федерации после промерзания грунта, что облегчит использование военной техники.