Глава ДНР: началось движение российских войск по всему фронту в Украине

Денис Пушилин рассказал о продвижении подразделений российской армии на всей линии соприкосновения в Украине.

Подразделения российской армии с разным темпом продвигаются вперед по всему фронту в Украине, написал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram.

"По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших войск вперед. На отдельных участках на 100-200 метров в день, на других имеет значение и 10 метров, если это улучшает позиции подразделений", - говорится в публикации.

Денис Пушилин сообщил о веерных обстрелах центральной части Донецка, которые ведут ВСУ. Есть раненые и погибшие. Ведется контрбатарейная борьба.