Боррель заявил о «критическом истощении» военных запасов Евросоюза

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель о «критическом истощении» военных запасов Евросоюза.

Европейский союз должен иметь возможность поддержать Украину в военном и экономическом плане, но оборонные запасы критически истощились, заявил вице-президент Европейской комиссии, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС не хватает критических оборонных возможностей. События в Украине стали тревожным звоночком для нас на фоне угрозы более высокого уровня", - сказал он.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Европа увеличила военные расходы до 214 миллиардов евро, что на 6% больше, чем в 2020 году.