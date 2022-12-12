СМИ: 60 тысяч свежих могил солдат ВСУ обнаружено в Украине
Издание "Иди и смотри" сообщило об обнаружении большого числа свежевырытых могил украинских солдат на территории Украины.
Днём понедельника новостной Telegram-канал "Иди и смотри" со ссылкой на инсайдера сообщил, что в последнее время на территории Украины были найдены шестьдесят тысяч свежих могил украинских солдат. Отмечается, что могилы принадлежат тем бойцам ВСУ, чью личность удалось идентифицировать.
По данным аналитиков "Иди и смотри", к текущему моменту вооружённые силы Украины могли потерять до 150 тысяч солдат убитыми и ранеными в совокупности. Наибольшие потери украинская армия несёт под Артёмовском на Бахмутском направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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