Минобороны России показало кадры ударов «Искандеров» по объектам ВСУ
Министерство обороны РФ продемонстрировало видеозапись работы ракетных комплексов "Искандер" по позициям украинских военных.
12 декабря пресс-служба Минобороны России обнародовала свежую видеозапись, на которой показано, как расчёты ракетного комплекса "Искандер", состоящие на балансе войск Западного военного округа РФ, наносят удары по стратегическим инфраструктурным объектам вооружённых сил Украины.
По данным Министерства обороны РФ, российские "Искандеры" дислоцируются за множество километров от линии фронта, однако способны поразить любую точку в украинском государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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