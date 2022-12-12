Марочко: много врачей из Западной Украины прибыли к Артемовску для лечения ВСУ
Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о переброске крупной группировки украинских военных в район Артемовска.
12 декабря представитель милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что Генштаб Украины начал переброску большого количества медиков из Западной Украины в район Артемовска на Бахмутском направлении, поскольку ВСУ несут большие потери в данном регионе.
По данным Telegram-канала "Иди и смотри", Бахмутский участок фронта на данный момент является самым тяжёлым для украинских военных, поскольку российские войска ведут интенсивное наступление под Артемовском.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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