Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о переброске крупной группировки украинских военных в район Артемовска.

12 декабря представитель милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что Генштаб Украины начал переброску большого количества медиков из Западной Украины в район Артемовска на Бахмутском направлении, поскольку ВСУ несут большие потери в данном регионе.

По данным Telegram-канала "Иди и смотри", Бахмутский участок фронта на данный момент является самым тяжёлым для украинских военных, поскольку российские войска ведут интенсивное наступление под Артемовском.