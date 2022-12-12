Пушков осудил генерала НАТО Яковлеффа за призыв атаковать Парад Победы в Москве 9 мая
2022-12-12 10:10
Российский сенатор Алексей Пушков выступил с критикой отставного генерала армии Франции Мишеля Яковлеффа, который предложил Киеву атаковать Москву на День Победы.
В понедельник официальный представитель Совета федерации России Алексей Пушков написал новый пост в личном Telegram-канале, где назвал "политическим идиотом" отставного французского генерала Мишеля Яковлеффа, накануне предложившего войскам Украины нанести удар по месту проведения парада ко Дню Победы 9 мая в Москве.
По мнению Пушкова, заявления Яковлеффа и его радикально настроенных коллег может спровоцировать полномасштабную войну между Россией и НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей