Пушков осудил генерала НАТО Яковлеффа за призыв атаковать Парад Победы в Москве 9 мая

Российский сенатор Алексей Пушков выступил с критикой отставного генерала армии Франции Мишеля Яковлеффа, который предложил Киеву атаковать Москву на День Победы.

В понедельник официальный представитель Совета федерации России Алексей Пушков написал новый пост в личном Telegram-канале, где назвал "политическим идиотом" отставного французского генерала Мишеля Яковлеффа, накануне предложившего войскам Украины нанести удар по месту проведения парада ко Дню Победы 9 мая в Москве.

По мнению Пушкова, заявления Яковлеффа и его радикально настроенных коллег может спровоцировать полномасштабную войну между Россией и НАТО.