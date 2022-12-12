Обрушение кровли на горящем торговом центре в Балашихе составило 900 квадратных метров
Эту информацию журналистам информационных агентств сообщил представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
По словам собеседника журналистов, ввиду стремительного распространения пожара огнем оказалась охвачена кровля здания, что привело к ее обрушению на площади 900 квадратных метров.
Что касается общей площади возгорания, то в настоящее время она превышает 10 000 квадратных метров, сообщили журналистам в подразделении МЧС по Москве и Московской области.
По имеющейся информации, пожар в торговом центре в Балашихе начался в понедельник утром. Вначале загорелись открытые склады со стройматериалами, после чего пламя перекинулось на само здание. Сотрудники торгового центра эвакуированы, известно об одном пострадавшем — это охранник, который пытался потушить пламя и получил ожоги верхних дыхательных путей.
Опубликовано: Алексей Гладкий