Украина потребовала от НАТО нанести ракетный удар по России
2022-12-12 11:42
Украина хочет, чтобы Запад нанес удар по России из-за невозможности ВСУ сбивать российские ракеты.
Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что армия страны не может сбивать баллистические ракеты.
На фоне этого, по словам Игната, единственный способ решения проблемы - удар по местам базирования ракет такого типа.
Фактически, это означает просьбу к НАТО нанести ракетный удар по территории Российской Федерации.
"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся", - говорится в заявлении.
Опубликовано: Николай Скира