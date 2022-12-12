Украина потребовала от НАТО нанести ракетный удар по России

Украина хочет, чтобы Запад нанес удар по России из-за невозможности ВСУ сбивать российские ракеты.

Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о том, что армия страны не может сбивать баллистические ракеты.

На фоне этого, по словам Игната, единственный способ решения проблемы - удар по местам базирования ракет такого типа.

Фактически, это означает просьбу к НАТО нанести ракетный удар по территории Российской Федерации.

"Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет – это на старте, там, где они находятся", - говорится в заявлении.