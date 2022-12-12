МО РФ: российские военные уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады ТерО ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенко заявил, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 102-й бригады ТерО ВСУ в Запорожской области.

12 декабря представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о том, что высокоточным ударом российской армии уничтожен склад боеприпасов 102-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины в окрестностях города Гуляй Поле Запорожской области.

Помимо прочего, за прошедшие сутки спецоперации российские военнослужащие поразили 83 артиллерийских подразделений украинской стороны на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 156 районах.