Захарова усомнилась в законности получения Пугачевой и Галкиным израильских паспортов

Как заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в беседе с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», в ситуации с израильским гражданством Максима Галкина и Аллы Пугачевой много непонятного.

Захарова сказала: «Эти были последователями православия и вроде бы даже искренними. Я имею в виду и венчание, и крещение, и то, что сами они кому-то являются крестными. Но при этом они каким-то образом получали гражданство Израиля на основе натурализации, как репатрианты».

Официальный представитель российского МИД имела в виду, что Израиль — религиозная страна, где представителям католической или православной веры получить гражданство крайне затруднительно. Однако российским артистам Алле Пугачевой и Максиму Галкину это удалось, несмотря на то, что их вероисповедание отличается от официальной религии Израиля.