Бледанс на сцене Кремля собрала полный аншлаг, представив свой спектакль для солнечных детей
2022-12-12 19:08
Эвелина Бледанс со своим благотворительным фондом "Мывсеразные" представила постановку, актерами в которой наравне с артистами были солнечные дети, включая сына актрисы Семена
Спектакль "Осторожно - улица!" - постановка Эвелины Бледанс и ее благотворительного фонда "Мывсеразные", которая была представлена на главной площадке страны - в Кремле.
В спектакле приняли участие Прохор Шаляпин и Митя Фомин.
Наряду с артистами роли исполняли дети с синдромом Дауна. Сын Бледанс - Семен, также стал актером постановки.
Музыку к проекту написал Михаил Гребенщиков.
Зрителями спектакля, который рассказывает о правилах поведения на улице, стали солнечные дети РФ, воспитанники детских домов.
Опубликовано: Наталья Гончарова