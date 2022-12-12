Бледанс на сцене Кремля собрала полный аншлаг, представив свой спектакль для солнечных детей

Эвелина Бледанс со своим благотворительным фондом "Мывсеразные" представила постановку, актерами в которой наравне с артистами были солнечные дети, включая сына актрисы Семена

Спектакль "Осторожно - улица!" - постановка Эвелины Бледанс и ее благотворительного фонда "Мывсеразные", которая была представлена на главной площадке страны - в Кремле.

В спектакле приняли участие Прохор Шаляпин и Митя Фомин.

Наряду с артистами роли исполняли дети с синдромом Дауна. Сын Бледанс - Семен, также стал актером постановки.

Музыку к проекту написал Михаил Гребенщиков.

Зрителями спектакля, который рассказывает о правилах поведения на улице, стали солнечные дети РФ, воспитанники детских домов.