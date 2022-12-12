Пентагон: ВВС США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету класса «воздух — земля»

В Пентагоне отчитались о первом успешном испытании американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования.

В понедельник вечером Министерство обороны Соединённых Штатов экстренно сообщило, что сегодня сотрудники ВВС США впервые за всю историю испытаний успешно запустили гиперзвуковую ракету американского производства. Отмечается, что испытанная ракета является боеприпасом воздушного типа базирования и предназначена для ликвидации наземных объектов.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что испытанная военно-воздушными силами Соединённых Штатов ракета на данный момент является лишь прототипом.