Бывшего вице-премьера Дагестана приговорили к 5 годам тюрьмы за воровство у Минобороны

Суд принял решение приговорить бывшего вице-премьера Дагестана Мухтара Меджитова к 5 годам тюрьмы по обвинению в хищении.

Помимо этого, ему назначен штраф в размере 900 тыс.руб. Меджидова признали виновным в хищении 108 млн руб., которые были выделены Минобороны на создание систем радиолокации для посадки самолетов.

Изначально прокурор просил для обвиняемого наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Дело рассматривалось судом с прошлого года. Обвиняемый своей вины не признал.