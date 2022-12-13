В Пентагоне признали, что пересматривают уровень присутствия на Украине

Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что США планируют нарастить свое присутствие на Украине.

В ответ на эти сообщения высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что США действительно пересматривают уровень присутствия на украинской территории.

Он не сказал, планируется ли сократить или увеличить численность американских военных на Украине.

Чиновник отказался от любых комментариев, объяснив это соображениями безопасности.