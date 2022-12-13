GT: Меркель продемонстрировала, что Запад никогда не стремился к диалогу с Россией

Global Times в одном из своих материалов утверждает, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель показали истинное отношение Запада к России.

Таким образом авторы статьи прокомментировали заявления Меркель по поводу Минских соглашений.

По их мнению, эти слова показали, что Запад никогда не стремился к диалогу с Россией всерьез. Журналисты уточняют, что США не соблюдают договорные обязательства, как и многие другие страны.

В материале также сказано, что США с союзниками были заинтересованы в конфликте России с Украиной, но не в урегулировании кризиса.