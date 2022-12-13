Zeit: Шольц предложил сотрудничать с Россией после завершения спецоперации

Издание Zeit приводит слова канцлера Германии Олафа Шольца по поводу сотрудничества с Россией.

Канцлер заявил, что после завершения спецоперации необходимо наладить взаимодействие с Россией в экономической сфере.

По его словам, России, которая закончит войну, нужно дать шанс для возобновления экономического сотрудничества.

При этом он отметил, что сейчас неподходящий момент для подобных шагов, и существующие отношения между Германией и РФ сокращаются.