Zeit: Шольц предложил сотрудничать с Россией после завершения спецоперации
2022-12-13 00:31
Издание Zeit приводит слова канцлера Германии Олафа Шольца по поводу сотрудничества с Россией.
Канцлер заявил, что после завершения спецоперации необходимо наладить взаимодействие с Россией в экономической сфере.
По его словам, России, которая закончит войну, нужно дать шанс для возобновления экономического сотрудничества.
При этом он отметил, что сейчас неподходящий момент для подобных шагов, и существующие отношения между Германией и РФ сокращаются.
Опубликовано: Светлана Репина