Эрдоган: в Турции нашли новые месторождения нефти
2022-12-13 01:19
В турецкой провинции Ширнак, расположенной в юго-западной части страны, обнаружены новые месторождения нефти. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, чистые запасы нефти в этих месторождениях составляют около 150 млн баррелей, а их стоимость оценивается в 12 млрд долларов.
Эрдоган отметил, что эти месторождения стали одними из наиболее крупных залежей нефти, обнаруженных на суше в текущем году.
На 2023 год Турция запланировала буровые работы на 100 скважинах в целях разведки нефтяных и газовых месторождений.
Опубликовано: Светлана Репина