Эрдоган: в Турции нашли новые месторождения нефти

В турецкой провинции Ширнак, расположенной в юго-западной части страны, обнаружены новые месторождения нефти. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, чистые запасы нефти в этих месторождениях составляют около 150 млн баррелей, а их стоимость оценивается в 12 млрд долларов.

Эрдоган отметил, что эти месторождения стали одними из наиболее крупных залежей нефти, обнаруженных на суше в текущем году.

На 2023 год Турция запланировала буровые работы на 100 скважинах в целях разведки нефтяных и газовых месторождений.