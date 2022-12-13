Пушилин: в ДНР более половины территории освободили от украинских военных

Денис Пушилин, исполняющий обязанности главы ДНР, заявил, что более 50% территории Донецкой народной республики уже освобождено от ВСУ.

Он отметил, что по населению цифр даже больше, поскольку большинство людей находятся в уже освобожденных населенных пунктах.

Пушилин подчеркнул, что основная задача заключается в освобождении всей территории ДНР в конституционных границах.

По его словам, все военные подразделения делают все возможное для максимально быстрого достижения этой цели.