Politico: Евросоюз заморозил 6,3 млрд евро помощи для Венгрии

Страны Европейского союза согласовали заморозку 6,3 млрд евро помощи для Венгрии.

Большая часть стран Европейского союза согласовали вопрос заморозки 6,3 миллиардов евро помощи Венгрии из Фонда сбалансированного развития организации, пишет Politico.

Первопанчально Евросоюз планировал заморозить 7,5 миллиардов евро из-за опасений, что эти деньги будут способствовать взяточничеству в Венгрии. В ответ на это Будапешт заблокировал проект выделения Украине 18 миллиардов евро помощи Украине.

После этого ЕС согласился снизить сумму до 6,3 миллиардов в обмен на согласие Венгрии отказаться от вето на помощь Киеву.