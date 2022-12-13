Президент Зеленский рассказал главам стран G7 о трех шагах для мира в Украине

Президент Украины перечислил лидерам стран G7 три шака, которые необходимо сделать для того, чтобы в Украине наступил мир.

Для достижения мира на территории Украины страна и ее союзники должны совершить три фундаментальных шага - это "новая сила", "новая прочность" и "новая дипломатия", заявил украинский лидер Владимир Зеленский обращаясь к лидерам государств Большой семерки (G7).

"Под "новой силой" понимается поставки Киеву новых видов вооружений. "Новая прочность" - это сохранение финансовой, энергетической и социальной стабильности в Украине. В рамках "новой дипломатии" нужно реализовать предложения по "формуле мира", озвученные на саммите G7 в ноябре", - говорится в обращении Зеленского и размещенного на сайте президента Украины.

В перечне предложенных условий "формулы мира" отмечается вывод российских войск с территории Украины, сохранение ее территориальной целостности, фиксация окончания конфликта, экономическая и военная безопасность Украины.