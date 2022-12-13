Зеленский озвучил лидерам стран G7 формулу установления мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран "Большой семерки" (G7) в ходе саммита группы в онлайн-формате с просьбой о поставках дальнобойного оружия, танков, вооружения, артиллерийских боеприпасов и газа.

Зеленский, который связался с лидерами G7 онлайн, сказал, что Украине нужно около двух миллионов кубометров газа, чтобы пережить зиму после того, как российские войска разрушили большую часть энергетической инфраструктуры Украины.

"Повреждение электростанции вынудило нас использовать больше газа, чем планировалось. Поэтому нам нужны дополнительные поставки газа этой зимой", — пояснил он и предложил созвать "Всемирный саммит мира", посвященный Украине.

"Предлагаю организовать специальный саммит — саммит мира во всем мире — чтобы решить, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской мирной формулы", — сказал президент.

Он также призвал Москву вывести войска из Украины до Рождества, чтобы добиться окончательного прекращения боевых действий» и предпринять значительные шаги к дипломатическому урегулированию конфликта.

Формула украинского мира из 10 пунктов предусматривает наказание виновных в военных преступлениях, вывод всех российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности страны, освобождение всех военнопленных и депортированных. План также включает постулат о предотвращении разрушения природной среды, а также энергетической, продовольственной и ядерной безопасности.