Врач назвала причины отечности ног

Отеки могут появляться в результате ряда лекарств и быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний.

Отечность ног довольно распространенное явление, его причины могут быть как безопасными для здоровья, так и признаками заболеваний.

Врач-хирург Елена Соловьева в интервью АиФ напомнила, что причиной отека в икроножной части, стопе, лодыжке или в области бедра может стать скопление жидкости.

По словам хирурга, отек может развиться и на фоне травмы. В таком случае небольшая припухлость в первые дни - это норма. Отечность может быть частью нормы, если человек долго находился в положении стоя или сидя.

Но нередко опухлость ноги указывает на серьезные травмы - скажем, разрыв ахиллова сухожилия либо передней крестообразной связки в колене, разные переломы и вывихи.

Помимо этого, причиной отечности могут стать коленный бурсит (воспаление заполненных жидкостью мешочков в коленном суставе), остеоартрит (заболевание, которое вызывает разрушение суставов). В таких случаях нужно обратиться к травматологу-ортопеду.

Отеки могут появляться в результате ряда лекарств - например, аспирина, ибупрофена, препаратов для сосудов. Эти лекарства задерживают в организме соль и воду, что вызывает отеки.

Также отечность ног может быть симптомом сердечной недостаточности - когда происходит застой крови, либо тромбоза. Если отеки сопровождают одышка, боль в ногах и сильная утомляемость, Елена Соловьева советует обратиться за помощью к специалисту.

Для профилактики отеков эксперт порекомендовала снизить количество соленой пищи, использовать компрессионные чулки, заниматься физической активностью.