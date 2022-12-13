Эммануэль Макрон: МАГАТЭ и Россия договорились о выводе вооружения с Запорожской АЭС

Президент Франции сообщил, что МАГАТЭ и Россия достигли договоренности о Запорожской АЭС.

Российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрон сообщает о выводе российского вооружения с Запорожской АЭС.

По словам главы французского государства, МАГАТЭ достигло соответствующего соглашения с представителями Российской Федерации. Речь идет о выводе тяжелого и легкого вооружения.

"Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС, обсуждаются практические детали", - пишет РИА.

Также отмечается, что российская сторона о выводе своего вооружения не сообщала.