Эммануэль Макрон: МАГАТЭ и Россия договорились о выводе вооружения с Запорожской АЭС
2022-12-13 12:55
Президент Франции сообщил, что МАГАТЭ и Россия достигли договоренности о Запорожской АЭС.
Российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрон сообщает о выводе российского вооружения с Запорожской АЭС.
По словам главы французского государства, МАГАТЭ достигло соответствующего соглашения с представителями Российской Федерации. Речь идет о выводе тяжелого и легкого вооружения.
"Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС, обсуждаются практические детали", - пишет РИА.
Также отмечается, что российская сторона о выводе своего вооружения не сообщала.
Опубликовано: Николай Скира