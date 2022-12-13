Минобороны Беларуси сообщило о начале внезапной проверки боевой готовности

Минобороны Беларуси сообщило, что по приказу Александра Лукашенко в стране начата внезапная проверка боевой готовности.

13 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщила о старте внезапной проверки боевой готовности, которая проводится по личному приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Александра Лукашенко под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.

В ведомстве пояснили, что служащие белорусский армии выдвинутся в назначенные командованием районы, чтобы осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина, ввиду чего по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности будет временно ограничено движение гражданского транспорта.

Отмечается, что первыми к выполнению задач проверки боевой готовности приступили солдаты 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси.