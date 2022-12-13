Медведев грубо высказался о Зеленском и перспективах миссии Евросоюза

Зампред Совета безопасности России грубо обозвал украинского лидера и высказался о перспективах миссии ЕС на объектах инфраструктуры Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram резко отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу направить миссии на объекты критической инфраструктуры страны.

Российский чиновник грубо высказался об украинском лидере и поделился мнением о перспективах подобных действий для ЕС.

"Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало", - написал Медведев в своем аккаунте.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, выступая на конференции в Париже, попросил ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины для осуществления международного контроля.