Макрон: МАГАТЭ добились вывода тяжёлых и лёгких вооружений с Запорожской АЭС

Эммануэль Макрон сообщает, что международное агентство по атомной энергетике добилось вывода вооружений с территории ЗАЭС.

Днём вторника президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что администрация МАГАТЭ добилась полномасштабного вывода всех лёгких и тяжёлых вооружений с территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар для обеспечения ядерной безопасности атомного объекта.

При этом Макрон не привёл подробности предполагаемой сделки между войсками России и Украины, в то время как обстрелы периметра Запорожской АЭС со стороны украинских военных продолжаются.