Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе раскритиковал слова Ангелы Меркель о несерьёзности Минских соглашений.

13 декабря австрийский политики Хайнц-Кристиан Штрах, занимавший пост вице-канцлера Австрии с 2017 по 2019 год, во время выступления в Вене на круглом столе, посвященном украинскому конфликту, осудил заявление бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

Штрах считает, что «откровенность фрау Меркель» полностью уничтожает «любое основание для доверия» всем словам и обещаниям европейских политических лидеров.