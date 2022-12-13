Армия России уничтожила более 40 иностранных наёмников и солдат ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ заявили, что служащие российской армии уничтожили более 40 иностранных наёмников и солдат ВСУ на Купянском направлении.

13 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства рассказал, что за последние сутки спецоперации служащие ВС РФ поразили вскрытые места скопления и позиции солдат и иностранных наёмников Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Конашенков уточнил, что в результате нанесённого огневого поражения на данном участке фронта ликвидированы не менее 40 иностранных наёмников и бойцов ВСУ, а также выведены из строя две боевые бронированные машины и четыре автомобиля украинской стороны.