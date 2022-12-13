Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ сорвали контратаку мотопехотной роты ВСУ в направлении села Павловка ДНР.

Во вторник, 13 декабря 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил, что солдаты Вооружённых сил Российской Федерации сорвали провальную попытку контратаки мотопехотной роты украинской армии в направлении села Павловка Донецкой Народной Республики.

В результате нанесённого российскими военными огневого поражения мотопехотной роты были уничтожены до пятидесяти единиц личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа Вооружённых сил Украины.