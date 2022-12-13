МВД Беларуси: беглая оппозиция создала экстремистское формирование «Посполитое Рушение»

МВД Беларуси сообщило о создании беглой оппозицией в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение».

13 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что сотрудниками ГУБОПиК МВД получена информация о создании беглыми оппозиционерами в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение».

Члены данного формирования «должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами» и сформировать структуру для диверсионной, террористической и агентурной работы, в частности, во время предвыборной кампании 2024-2025 годов.

Отмечается, что основной целью «Посполитого Рушения» является организация посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность белорусского государства.