МВД Беларуси: беглая оппозиция создала экстремистское формирование «Посполитое Рушение»
МВД Беларуси сообщило о создании беглой оппозицией в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение».
13 декабря пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что сотрудниками ГУБОПиК МВД получена информация о создании беглыми оппозиционерами в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение».
Члены данного формирования «должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами» и сформировать структуру для диверсионной, террористической и агентурной работы, в частности, во время предвыборной кампании 2024-2025 годов.
Отмечается, что основной целью «Посполитого Рушения» является организация посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность белорусского государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Наталья
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